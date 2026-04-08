Чиновников в Башкирии попросили сделать выходной на Пасху

«Обыденной практикой стало уважение и празднование событий, важных для каждой из вер. В этом контексте закономерно возникает вопрос: почему главный христианский праздник — Пасха, традиционно отмечаемый в воскресенье, не получает такого же всенародного признания и, соответственно, соответствующих ему выходных дней? — написал общественник. — Считаю, что объявление понедельника после Пасхи выходным днем было бы не просто логичным шагом, но и актом глубокого уважения к гражданам, исповедующим православную веру».