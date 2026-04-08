Чиновников в Башкирии попросили сделать выходной на Пасху

Чиновников в Башкирии попросили ввести дополнительный выходной по случаю православного праздника Пасхи, как это уже сделали некоторые российские регионы.
Обращение общественника опубликовано на странице главы региона Радия Хабирова. В нем подчеркивается, что в Башкирии многие семьи живут, гармонично сочетая традиции двух великих конфессий — ислама и христианства. Однако мусульманские праздники — Курбан-байрам и Ураза-байрам являются официальными выходными, а по Пасхе такого решения нет.
«Обыденной практикой стало уважение и празднование событий, важных для каждой из вер. В этом контексте закономерно возникает вопрос: почему главный христианский праздник — Пасха, традиционно отмечаемый в воскресенье, не получает такого же всенародного признания и, соответственно, соответствующих ему выходных дней? — написал общественник. — Считаю, что объявление понедельника после Пасхи выходным днем было бы не просто логичным шагом, но и актом глубокого уважения к гражданам, исповедующим православную веру».
Он добавил также, что отсутствие выходного на Пасху может восприниматься как неуважение к значительной части верующих.
В ответ на обращение сотрудники ЦУР Башкортостана заявили, что обращение «внимательно изучили» в Совете по государственно-конфессиональным отношениям. Но подчеркнули, что в соответствии с федеральным законодательством вопрос о введении выходного может быть рассмотрен только по обращению религиозных организаций. За дополнительными разъяснениями общественнику рекомендовали обратиться в Уфимскую епархию.