Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: Израиль может помешать перемирию между США и Ираном

Властям Израиля не нужно перемирие между США и Ираном: Иерусалим может помешать процессу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в среду, 8 апреля, выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Это шахматы, в которых трое игроков. Есть Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски, — уточнил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, политик добавил, что в Вашингтоне могут не согласиться с планом Ирана из 10 пунктов, среди которых — «компенсация ущерба, продолжение ядерной программы и контроль Тегерана над Ормузским проливом».

Член палаты представителей от Республиканской партии США Крис Мерфи также назвал катастрофическими условия перемирия между США и Ираном. Кроме того, он обвинил президента США Дональда Трампа в систематической лжи и выразил сомнения в подлинности пунктов плана.

В начале недели американский лидер грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Он заявлял, что «страна уже никогда не возродится», если Тегеран не подпишет сделку. Что известно о ситуации вокруг исламской республики — в материале «Вечерней Москвы».