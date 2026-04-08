Медведев: Израиль может помешать перемирию между США и Ираном

Властям Израиля не нужно перемирие между США и Ираном: Иерусалим может помешать процессу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в среду, 8 апреля, выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Это шахматы, в которых трое игроков. Есть Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски, — уточнил он в своем Telegram-канале.
Кроме того, политик добавил, что в Вашингтоне могут не согласиться с планом Ирана из 10 пунктов, среди которых — «компенсация ущерба, продолжение ядерной программы и контроль Тегерана над Ормузским проливом».
Член палаты представителей от Республиканской партии США Крис Мерфи также назвал катастрофическими условия перемирия между США и Ираном. Кроме того, он обвинил президента США Дональда Трампа в систематической лжи и выразил сомнения в подлинности пунктов плана.
В начале недели американский лидер грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Он заявлял, что «страна уже никогда не возродится», если Тегеран не подпишет сделку.