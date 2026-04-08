«Дешевой нефти не будет»: Медведев предсказал кризис Запада даже после остановки войны в Иране

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конфликт между США и Ираном временно приостановлен. По его словам, обе стороны объявили о своей победе, однако реальным победителем стал здравый смысл. Своим мнением политик поделился в своем канале в мессенджере Max.
«Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешёвой нефти не будет», — уточнил Медведев.
Медведев отметил, что вера в разумные решения сильно пошатнулась после заявлений Белого дома об уничтожении иранской цивилизации за один день. При этом он подчеркнул, что согласие Дональда Трампа обсуждать иранский план из десяти пунктов можно считать успехом Тегерана.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что критический дефицит нефти неизбежен. Он уточнил, что впервые Саудовская Аравия установила надбавку в 20 долларов за баррель к и без того подскочившей цене на нефть.