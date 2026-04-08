«На 100%, без сомнений»: Трамп провозгласил победу США в войне с Ираном

Исход конфликта на Ближнем Востоке является полной и безоговорочной победой США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя достигнутое перемирие.

Источник: Life.ru

«Полная и окончательная победа. На 100%. Без сомнений», — подчеркнул он.

По его словам, вопрос с иранской ядерной программой будет урегулирован безупречно, иначе соглашение о прекращении огня не было бы достигнуто. При этом Трамп не стал уточнять, готов ли он вновь прибегнуть к угрозам ударов по инфраструктуре Ирана в случае срыва договорённостей.

«Вам придётся подождать и увидеть», — заявил он, оставив вопрос открытым.

Кроме того, президент допустил, что Китай мог сыграть роль в переговорах и повлиять на решение Тегерана согласиться на временное перемирие.

Ранее Иран заявил о своей победе в противостоянии с США и передал Вашингтону мирную инициативу, состоящую из десяти пунктов. Среди ключевых требований Тегерана — полная отмена санкций, сохранение контроля над Ормузским проливом и выплата компенсации. При этом в Конгрессе в таком перемирии не видят ничего хорошего.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше