Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал перемирие США и Ирана временным решением из-за цугцванга

США могут удерживать перемирие с Ираном не потому, что это выгодно, а потому что других вариантов у них почти нет. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Есть промежуточный вариант. [Президент США Дональд] Трамп не хочет и не может долго вести войну», — указал российский политик.

По его словам, затяжной конфликт Вашингтону не по силам — в том числе из-за отсутствия полной поддержки внутри страны.

Поэтому, считает Медведев, остаётся единственный путь — сохранять шаткое перемирие и делать вид, что ситуация под контролем. По его словам, данное решение в этой ситуации лишь приближает стороны к цугцвангу.

Ранее Иран объявил о своей победе в конфликте с США и направил американской стороне мирное предложение из десяти пунктов. Тегеран требует от США отменить все санкции, не оспаривать контроль над Ормузским проливом и выплатить репарации. В то же время Вашингтон тоже считает себя победителем.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

