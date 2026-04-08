Медведев назвал перемирие США и Ирана временным решением из-за цугцванга

Ранее Иран объявил о своей победе в конфликте с США и направил американской стороне мирное предложение из десяти пунктов. Тегеран требует от США отменить все санкции, не оспаривать контроль над Ормузским проливом и выплатить репарации. В то же время Вашингтон тоже считает себя победителем.