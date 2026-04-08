Медведев назвал перемирие США и Ирана временным решением из-за цугцванга

«Есть промежуточный вариант. [Президент США Дональд] Трамп не хочет и не может долго вести войну», — указал российский политик.
По его словам, затяжной конфликт Вашингтону не по силам — в том числе из-за отсутствия полной поддержки внутри страны.
Поэтому, считает Медведев, остаётся единственный путь — сохранять шаткое перемирие и делать вид, что ситуация под контролем. По его словам, данное решение в этой ситуации лишь приближает стороны к цугцвангу.
Ранее Иран объявил о своей победе в конфликте с США и направил американской стороне мирное предложение из десяти пунктов. Тегеран требует от США отменить все санкции, не оспаривать контроль над Ормузским проливом и выплатить репарации. В то же время Вашингтон тоже считает себя победителем.
Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.