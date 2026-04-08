Подросткам перекрывают доступ: власти Греции готовят полный запрет соцсетей

Власти Греции готовят запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет.

Власти Греции готовят запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Об этом сообщает государственный телеканал ERT.

Как ожидается, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис выступит с официальным заявлением о введении ограничений. Речь идёт о полном закрытии доступа несовершеннолетних к социальным платформам.

Решение связано с необходимостью усилить защиту детей в цифровой среде. Власти указывают на риски, связанные с интернет-зависимостью, кибербуллингом и другими угрозами для подростков.

Ранее в стране уже обсуждались меры по контролю за использованием соцсетей несовершеннолетними. В частности, рассматривались механизмы проверки возраста пользователей и ограничения доступа.

Ожидается, что Греция станет одной из европейских стран, вводящих жёсткие правила для подростков в интернете. Сроки вступления запрета в силу и детали его реализации пока не раскрываются.

