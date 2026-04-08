Подросткам перекрывают доступ: власти Греции готовят полный запрет соцсетей

Власти Греции готовят запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Об этом сообщает государственный телеканал ERT.
Как ожидается, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис выступит с официальным заявлением о введении ограничений. Речь идёт о полном закрытии доступа несовершеннолетних к социальным платформам.
Решение связано с необходимостью усилить защиту детей в цифровой среде. Власти указывают на риски, связанные с интернет-зависимостью, кибербуллингом и другими угрозами для подростков.
Ранее в стране уже обсуждались меры по контролю за использованием соцсетей несовершеннолетними. В частности, рассматривались механизмы проверки возраста пользователей и ограничения доступа.
Ожидается, что Греция станет одной из европейских стран, вводящих жёсткие правила для подростков в интернете. Сроки вступления запрета в силу и детали его реализации пока не раскрываются.
Читайте также: Цифровой железный занавес: западные страны отобрали у детей соцсети.