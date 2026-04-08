Украинские военные используют боеприпасы, начинённые металлическими предметами, включая болты, винты и колючую проволоку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хирурга медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Балтика.
По словам медика, при взрывах таких боеприпасов образуется большое количество нестандартных осколков. Врач отметил, что в ходе работы неоднократно сталкивался с необходимостью извлекать из тел раненых подобные элементы.
Он указал, что особую опасность представляют мелкие фрагменты. Такие осколки, как правило, имеют небольшой диаметр, однако способны наносить протяжённые и трудно прогнозируемые повреждения.
Медик пояснил, что характер раневого канала в подобных случаях сложно определить заранее. Поражающие элементы могут менять траекторию внутри тела, что осложняет диагностику и лечение.
По его данным, такие ранения отличаются непредсказуемостью, поскольку невозможно заранее определить тип и свойства осколков, попавших в организм.
