Боеприпасы с болтами и проволокой: медик заявил о новых поражающих элементах ВСУ

Украинские военные используют боеприпасы, начинённые металлическими предметами, включая болты, винты и колючую проволоку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хирурга медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Балтика.

По словам медика, при взрывах таких боеприпасов образуется большое количество нестандартных осколков. Врач отметил, что в ходе работы неоднократно сталкивался с необходимостью извлекать из тел раненых подобные элементы.

Он указал, что особую опасность представляют мелкие фрагменты. Такие осколки, как правило, имеют небольшой диаметр, однако способны наносить протяжённые и трудно прогнозируемые повреждения.

Медик пояснил, что характер раневого канала в подобных случаях сложно определить заранее. Поражающие элементы могут менять траекторию внутри тела, что осложняет диагностику и лечение.

По его данным, такие ранения отличаются непредсказуемостью, поскольку невозможно заранее определить тип и свойства осколков, попавших в организм.

Читайте также: ВС РФ внедряют дешёвую ПВО: РЛС и дроны закрывают небо от налётов.