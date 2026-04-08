Bloomberg: европейские страны НАТО недовольны подходом Рютте к операции в Иране

Европейские лидеры были шокированы началом ударов США и Израиля по Ирану, однако Рютте публично заявил, что Европа «очень рада» решению американского президента Дональда Трампа. По данным собеседников агентства, отношение Рютте к Трампу вызывает вопросы у союзников в Европе. Они сомневаются, что подход генсека НАТО является «подобающим или вообще работает».
Из-за позиции Рютте Трамп мог ошибочно решить, что НАТО поддержит его операцию в Иране, считает один из собеседников Bloomberg. Большинство стран альянса негативно отнеслись к реакции генсека. Великобритания, которая обычно поддерживает тактику Рютте, сочла, что он зашел слишком далеко, сказал один из источников.