ISNA: спикера парламента Ирана назначили главой делегации на переговорах с США

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщило государственное телевидение исламской республики, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля для «достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров». Как сообщал телеканал CNN, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер.