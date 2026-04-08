ISNA: спикера парламента Ирана назначили главой делегации на переговорах с США

ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назначен главой делегации на переговорах с США в пятницу в Исламабаде. Об этом сообщило агентство ISNA.

Источник: Reuters

По его информации, главным переговорщиком с американской стороны выступит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщило государственное телевидение исламской республики, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Среди них принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля для «достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров». Как сообщал телеканал CNN, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше