«Сокрушительное поражение»: Захарова высказалась о перемирии между США и Ираном

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в среду, 8 апреля, высказалась о перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.
— Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» — вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение, — высказалась Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, высказал мнение, что властям Израиля не нужно перемирие между США и Ираном. По его словам, Иерусалим может помешать этому процессу.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».
В зарубежных СМИ сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет якобы передает главе Белого дома Дональду Трампу ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве военных США.