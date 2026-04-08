Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сокрушительное поражение»: Захарова высказалась о перемирии между США и Ираном

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в среду, 8 апреля, высказалась о перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.

— Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» — вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение, — высказалась Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, высказал мнение, что властям Израиля не нужно перемирие между США и Ираном. По его словам, Иерусалим может помешать этому процессу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».

В зарубежных СМИ сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет якобы передает главе Белого дома Дональду Трампу ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве военных США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
