Владимир Путин наградил жителей Башкирии

За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу указом Президента России присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ» Риме Аглиуллиной, директору ООО «Дорзеленстрой», а также Андрею Носкову, директору ООО «Группа компаний ПСК-6».