Владимир Путин наградил жителей Башкирии

Указом главы государства за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов орденом Почета награжден Мажит Найтарлаков, заведующий кафедрой Башкирского государственного медицинского университета.
За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено Юрию Таушеву, генеральному директору АО «Акционерная компания “ОЗНА”.
За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу указом Президента России присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ» Риме Аглиуллиной, директору ООО «Дорзеленстрой», а также Андрею Носкову, директору ООО «Группа компаний ПСК-6».
Как сообщал Башинформ, ранее указом главы государства медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор дирекции АО «Башнефтегеофизика» Андрей Жужель. Звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» удостоен профессор кафедры УГНТУ Рамиль Бахтизин.