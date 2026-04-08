Шахматы для троих: Медведев указал, кто может сорвать перемирие США и Ирана

«Это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть ещё Израиль», — отметил он.
По словам политика, Израиль не заинтересован в паузе конфликта, поскольку не достиг поставленных целей. Он также подчеркнул, что действия Тель-Авива могут изменить ситуацию в любой момент.
«Он вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски», — добавил Медведев.
По его словам, вопрос дальнейшего развития событий всё ещё остаётся открытым.
