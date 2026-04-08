Президент Путин наградил художника Сафронова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил художника Николая Сафронова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Александра Невского Сафронова Николая Степановича — художника, академика Российской академии художеств», — говорится в документе.
Сафронов известен своими портретами знаменитостей и политиков, он работал в разных жанрах, включая живопись, графику и дизайн. Его картины находятся в частных коллекциях по всему миру, а также в Государственной Третьяковской галерее.
Орден Александра Невского — одна из высших государственных наград России, которой отмечают заслуги в развитии страны и укреплении международного авторитета.
