Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия усиливает связи с Мадагаскаром и пересматривает внешнюю политику

Россия на фоне конфликта США и Ирана усиливает взаимодействие с Мадагаскаром, что свидетельствует о росте её влияния в регионе.

Россия на фоне конфликта США и Ирана усиливает взаимодействие с Мадагаскаром, что свидетельствует о росте её влияния в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Одним из сигналов изменения внешнеполитического курса страны агентство называет визит президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины в Москву в феврале. Эта поездка стала его первой зарубежной после прихода к власти. В ходе встречи с Владимиром Путиным российский лидер обозначил Мадагаскар как важного партнёра в Африке.

По данным издания, параллельно в стране формируются структуры, ориентированные на сближение с Москвой. В частности, создано движение «Друзья России», выступающее за развитие отношений с РФ и странами БРИКС.

На фоне энергетического кризиса и перебоев с электричеством власти Мадагаскара обсуждают с российскими и катарскими компаниями пересмотр соглашений в нефтегазовой сфере, а также возможность снижения цен на топливо.

Аналитики отмечают, что сближение с Россией используется Мадагаскаром как инструмент балансирования влияния Франции и Европейского союза. При этом такие изменения вызывают обеспокоенность у западных стран.

По информации Bloomberg, среди дипломатов распространяются оценки, согласно которым Россия стремится использовать текущую политическую трансформацию на острове для укрепления своих позиций.

Франция сохраняла колониальное влияние в Африке с XIX века, однако большинство стран региона получили независимость в конце 1950-х — начале 1960-х годов.

Ранее Служба внешней разведки России заявляла о вмешательстве Франции во внутренние процессы африканских стран, включая события на Мадагаскаре, где в прошлом году на фоне протестов произошла смена власти.

Сотрудничество Москвы и Антананариву в военной сфере закреплено межправительственным соглашением 2018 года. Осенью прошлого года на фоне политического кризиса президент Андри Радзуэлина распустил правительство и покинул страну, после чего власть перешла к военным. Новым главой государства стал Микаэль Рандрианирина.

