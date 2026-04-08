Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского

Художник Никас Сафронов (Николай Степанович Сафронов) награждён орденом Александра Невского за вклад и развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Сафронова Николая Степановича», — говорится в указе главы государства.

Напомним, ранее президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы командованию и военнослужащим двух подразделений — 968-го гвардейского исследовательско-инструкторского смешанного авиаполка и 35-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. Оба соединения получили почётное звание «гвардейских».

