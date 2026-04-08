Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон призвал распространить режим прекращения огня на Ливан

ПАРИЖ, 8 апр — РИА Новости. Франция выступает за то, чтобы режим прекращении огня в регионе Ближнего Востока распространился в том числе и на Ливан, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Источник: AP 2024

«Мы хотим убедиться… что перемирие в полной мере распространяется на Ливан», — сказал Макрон на заседании совета по национальной безопасности и обороне Франции.

Французский лидер также отметил, что Франции нужно усилить поддержку ливанских вооруженных сил для того, чтобы они смогли восстановить контроль над всей территорией Ливана и противостоять движению «Хезболлах».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

