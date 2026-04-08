Макрон призвал распространить режим прекращения огня на Ливан

«Мы хотим убедиться… что перемирие в полной мере распространяется на Ливан», — сказал Макрон на заседании совета по национальной безопасности и обороне Франции.
Французский лидер также отметил, что Франции нужно усилить поддержку ливанских вооруженных сил для того, чтобы они смогли восстановить контроль над всей территорией Ливана и противостоять движению «Хезболлах».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.