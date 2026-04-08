Мэр Горловки рассказал об атаках ВСУ с помощью новых дронов с ИИ

Украинские военные начали использовать новые дроны под названием «Марсианин», которыми управляет искусственный интеллект, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в ходе отчета о работе правительства Кузбасса за 2025 год. Прямая трансляция заседания опубликована на странице губернатора Кемеровской области Ильи Середюка во «ВКонтакте».
Горловка — город в Донецкой народной республике (ДНР). С июня 2022 года Прокопьевск Кемеровской области и Горловка стали города-побратимами. Кроме того, власти Кузбасса взяли шефство над Горловкой, оказывая помощь в ее восстановлении. По оценке кемеровского губернатора Ильи Середюка, в 2025 году, из регионального бюджета на эти цели ежегодно выделяется 1,1 млрд руб.
«Враг начал применять новые дроны под названием “Марсианин”, которые, к сожалению, имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час, летят уже не по оператору по наводке, а управляет им искусственный интеллект», — сказал Приходько.
Глава Горловки отметил, что за последние несколько суток ситуация в городе ухудшилась — участились атаки ВСУ. Вечером 7 апреля под удар попало одно из промышленных предприятий.
«Пострадала полностью третья больница. Сейчас стоит без стекол. И весь прилегающий квадрат полностью без окон. Засыпаны дороги проездные, в том числе проездная дорога центральной горловской дивизии. Четверо раненых за эти сутки прошедшие сутки», — пояснил Приходько.
За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили в регионах России 73 украинских БПЛА. Аппараты перехватили над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в пресс-службе Минобороны.
