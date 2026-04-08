Цели Вэнса в Венгрии: помощь Орбану или дистанцирование от Ирана

Ситуация в Венгрии перед выборами
12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. В гонке за право возглавить правительство страны на ближайшие четыре года соревнуются две партии — правящая «Фидес» Виктора Орбана и оппозиционная «Тиса», которую возглавляет евродепутат Петер Мадьяр.
Орбан и «Фидес» обещают избирателям продолжение сотрудничества с Россией, низкие цены на топливо и энергию и выступают против вступления Украины в ЕС. Действующий премьер-министр также блокирует выделение Евросоюзом 90 млрд евро Киеву и введение очередного пакета санкций против РФ.
«Тисовцы» взяли курс на сближение с ЕС и отказ от ресурсов и экономических отношений с Москвой к 2035 году.
Опросы, прогнозирующие результаты выборов, показывают разные результаты в зависимости от того, кто их проводил. «Фидес» утверждает, что большинство венгров поддерживают Орбана и его партию, а «Тиса» предсказывает победу Мадьяра.
Что Вэнс делал в Венгрии
Визит вице-президента США Джей ди Вэнса в Венгрию стал крупным событием. Последний раз в эту страну гости из Белого дома такого высокого статуса приезжали в 2006 году — тогда венгры принимали Джорджа Буша-младшего.
Сразу же после прибытия в Будапешт Вэнс отправился на переговоры с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Темой встречи стали американо-венгерские отношения, ситуация в Европе и урегулирование украинского кризиса.
Вечером на митинге сторонников Орбана Вэнс позвонил президенту США Дональду Трампу, который по громкой связи признался, что ценит Орбана как человека и как политика.
«Я большой фанат Виктора [Орбана], я с ним на протяжении всего пути, США с ним на протяжении всего пути. <…> Сделайте свою страну сильной и хорошей, у вас нет таких проблем, которые есть у многих других стран. <…> У вас нет этих проблем из-за Виктора Орбана. Он единственная причина, по которой этих проблем нет», — цитируют слова Трампа «Известия».
Вэнс пожелал Орбану удачи на парламентских выборах и заявил, что не сомневается, что партия правящая партия победит.
Мнения экспертов о целях визита Вэнса
По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, визит Вэнса — не только попытка в последний момент поддержать в предвыборной гонке ключевого союзника Трампа в Европе, но и способ дистанцироваться от решений Белого дома, связанных с Исламской республикой.
«Учитывая крайнюю непопулярность этой войны среди электората — две трети американцев выступают за немедленное перемирие. Так что Вэнс старается уйти в свою зону комфорта и работать с европейскими идеологическими союзниками», — объяснил эксперт в своем Telegram-канале.
Дудаков добавил, что Вэнс не намерен уходить в отставку из-за Ирана, поэтому «делает вид», что на Ближнем Востоке не происходит ничего значимого. Политолог предполагает, что вице-президент США продолжит «уходить от реальности» — например, отправиться на переговоры в Японию или Таиланд, пока Трамп «дожигает свой политический капитал в Иране».
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин в беседе с «Ведомостями» отметил, что поездка Вэнса в Венгрию сыграет на руку республиканцам в США в преддверии выборов в конгресс. По его словам, многие американские избиратели оценят усилия Белого дома в Европе по поддержке правых. «Держим в уме и тот факт, что вице-президент идеально вписывается в роль культурного амбассадора трампизма или инструмента мягкой силы, продвигая ценности MAGA за рубежом с февраля 2025 г.», — уточнил эксперт.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что визит Вэнса в Венгрию — демонстрация Европе и всему миру того, что американский президент отстаивает интересы «друзей».
«Орбан — давний соратник Трампа, близкий лично ему идеологически. К тому же он — лидер общеевропейской партии “Патриоты за Европу”, которая близка Трампу своим уважением к консервативным ценностям и жесткой миграционной политикой. И Трампу надо показать, что своих он не бросает», — уточнил эксперт.
Он отметил, что визит Вэнса не сильно повлияет на решение венгров, за кого голосовать на выборах. По его словам, граждане страны оценивают не внешнюю политику Орбана, а состояние школ, больниц и дорог.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что визит Вэнса накануне выборов позитивно повлиял на репутацию Виктора Орбана.
«Приезд вице-президента — это тоже очень много для небольшой и скромной во всех масштабах Венгрии. Его поддержка Орбана имеет большое значение для репутации венгерского премьера, его имиджа как политика, который умеет строить отношения с самыми крупными государствами и их лидерами, такими как Владимир Путин и Трамп», — объяснил эксперт.