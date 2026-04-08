Дмитриев заявил о слабости НАТО и ЕС на фоне кризиса в Иране

Кризис в Иране показал слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и Европейского союза (ЕС), заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Иранский кризис демонстрирует огромную слабость и стратегическую уязвимость НАТО, Великобритании и ЕС, а также их глубокий раскол с США», — написал он на своей странице в социальной сети X.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны Европы и Азии направить в Ормузский пролив свои корабли, чтобы совместными силами обеспечить безопасность этого морского пути. Если государства — члены НАТО откажутся помогать Вашингтону, то их ждет «очень плохое будущее».
Позднее республиканец задумался о выходе страны из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.
Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что США должны провести переоценку ценности НАТО после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, окончательное решение остается за Трампом.
В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. По словам Трампа, Вашингтон согласился на перемирие, поскольку Тегеран проявил готовность к «полному, немедленному и безопасному» открытию Ормузского пролива. Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил свое согласие на прекращение огня, но подчеркнул, что Тегеран все еще «держит руки на спусковом крючке» и готов противостоять агрессии США.
