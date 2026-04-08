Данияр Мейрхан отстранен от должности в МВД РК

В социальных сетях появилась информация об отстранении от должности председателя Комитета по противодействию наркопреступности (КПН) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Данияра Мейрхана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ее нам подтвердили в пресс-службе МВД РК сегодня, 8 апреля 2026 года.

«Указанное лицо (Данияр Мейрхан. — Прим. ред.) на период проведения проверки отстранено от исполнения служебных обязанностей», — говорится в ответе на запрос редакции.

Ранее в одном из Instagram-аккаунтов опубликовали информацию, что в отношении Данияра Мейрхана после жалоб якобы возбуждено уголовное дело по двум статьям — злоупотребление должностными полномочиями и домогательства.

На это отреагировали в Министерстве внутренних дел РК.

«По обращениям ряда сотрудников материал зарегистрирован в установленном порядке. В соответствии с законодательством каждое обращение подлежит обязательной регистрации и проверке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью всестороннего и объективного установления всех обстоятельств. Иная информация в интересах проверки не подлежит разглашению», — сообщили в пресс-службе МВД РК накануне, 7 апреля.

Данияр Мейрхан с октября 2024 года был и. о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК. А в августе 2025 года он стал председателем этого комитета.