ФСБ задержала в Крыму россиянку по подозрению в координации ударов ВСУ

ФСБ задержала по подозрению в госизмене россиянку, завербованную Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
25-летняя жительница Симферопольского района Крыма связалась с сотрудником украинской разведки через Telegram. По данным ведомства, она собирала сведения о местах дислокации военных объектов России на территории Крымского полуострова, средств ПВО, передвижениях военнослужащих и нахождении кораблей в акватории Керченского пролива. Полученную информацию она передавала украинской спецслужбе для нанесения ударов по позициям ВС России, уточнили в ФСБ.
Кроме того, по заданию куратора крымчанка прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ. За это она получала вознаграждение криптовалютой.
В отношении задержанной уже возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Виновным по этой статье может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинской разведки планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, заявила спецслужба. По указанию разведки он наблюдал за обстановкой рядом со зданием областного правительства «с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства». «Полученные сведения, фото- и видеозаписи посредством иностранного мессенджера Telegram он направил противнику», — заявила спецслужба.
