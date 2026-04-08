ФСБ задержала в Крыму россиянку по подозрению в координации ударов ВСУ

Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинской разведки планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, заявила спецслужба. По указанию разведки он наблюдал за обстановкой рядом со зданием областного правительства «с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства». «Полученные сведения, фото- и видеозаписи посредством иностранного мессенджера Telegram он направил противнику», — заявила спецслужба.