Axios рассказал о «хаотичном дне» переговоров между Ираном и США

Последние несколько часов перед завершением ультиматума войска США и официальные лица в Пентагоне во время подготовки к массированной бомбардировке иранской инфраструктуры пытались понять, что предпримет президент США.

Источник: РБК

Последние два дня между США, Ираном и другими посредниками шли активные переговоры о прекращении конфликта. Этот процесс стартовал в понедельник, 6 апреля, пишет Axios со ссылкой на источники. Так начался «хаотичный день поправок» в мирные планы, уточняет издание.

Так, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке поручил своим переговорщикам двигаться к мировому соглашению после ультиматума президента США Дональда Трампа.

Последние несколько часов перед завершением ультиматума американские войска на Ближнем Востоке и официальные лица в Пентагоне во время подготовки к массированной бомбардировке иранской инфраструктуры пытались понять, что предпримет Трамп.

«Мы понятия не имели, что произойдет. Это было безумие», — сказал Axios представитель Минобороны США.

В то же время в Иране некоторые мирные жители покидали свои дома, опасаясь за свои жизни и пытаясь избежать основной части ударов.

Axios пишет, что утром в понедельник, когда Трамп общался с собравшимся на пасхальном торжестве в Белом доме, «очень разгневанный» спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф обзванивал всех заявляя, что 10-пунктное контрпредложение Ирана является «катастрофой».

В связи с этим пакистанские посредники обменивались новыми проектами соглашения между Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, а министры иностранных дел Египта и Турции пытались помочь сторонам преодолеть разногласия.

К вечеру того же дня посредники получили одобрение США на обновлённое предложение о двухнедельном прекращении огня. Решение оставалось за Хаменеи, который, по словам источников издания, активно участвовал в процессе в понедельник и вторник.

Проблема заключалась в том, что участие лидера Ирана было «тайным и трудоемким». Из-за угрозы покушения со стороны Израиля, Хаменеи общался в основном через курьеров, передающих записки.

Два источника издания назвали согласие Хаменеи на перемирие «прорывом». Региональный источник отметил, что Арагчи сыграл центральную роль как в ведении переговоров, так и в убеждении командиров КСИР принять сделку.

К утру вторника сторонам стало ясно, что прогресс в переговорах есть, однако это не помешало Трампу сделать новую угрозу, где он заявил, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация».

Некоторые американские СМИ, как пишет Axios, сообщили, что в ответ Иран прервал переговоры, однако это оказалось не так.

Спустя некоторое время премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал условия соглашения в соцсетях, призвав обе стороны принять их.

Незадолго до публикации своего ответа Трамп поговорил с Нетаньяху, чтобы получить от него подтверждение соблюдения режима прекращения огня. После этого он поговорил с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, чтобы завершить сделку.

После заключения соглашения Арагчи заявил, что Иран будет соблюдать режим прекращения огня и откроет Ормузский пролив для судов, действующих «в координации с иранскими вооруженными силами».

Axios отмечает, что в настоящий момент неизвестно, в какой степени Иран позволит возобновить судоходство и насколько «непоколебим» Нетаньяху в соблюдении режима прекращения огня.

Высокопоставленный израильский чиновник в беседе с изданием сообщил, что Нетаньяху получил заверения в том, что США продолжат настаивать на мирных переговорах, отказа Ирана от ядерных материалов, прекращении обогащении урана и отказа от угрозы баллистических ракет.

В настоящий момент между сторонами по-прежнему существуют разногласия, что оставляет реальную возможность возобновления вооружённого конфликта.

На фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном и предстоящих переговоров по урегулированию конфликта президент США Дональд Трамп пообещал наступление «золотого века» на Ближнем Востоке.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке поручил своим переговорщикам двигаться к мировому соглашению после ультиматума президента США Дональда Трампа.

