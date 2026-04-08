Bloomberg узнал, что в НАТО недовольны позицией Рютте по Ирану

Страны Европы попросили Марка Рютте смягчить позицию в отношении решения Трампа о конфликте с Ираном. Потому как сохранение актуальной политики генсекретаря НАТО приводит к расколу внутри альянса.

Источник: РБК

Европейские правительства в частном порядке призвали генерального секретаря НАТО Марка Рютте «сбавить тон» в его публичной поддержке войны США и Израиля против Ирана, опасаясь, что его безоговорочная лояльность президенту Дональду Трампу подрывает единство альянса и создает у американского президента ложные ожидания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутренних обсуждений в альянсе.

По словам собеседников агентства, европейские союзники все чаще задаются вопросом, уместна ли вообще тактика Рютте, который в своей коммуникации с Трампом порой переходит от дипломатического подхода к откровенному «политическому подпеванию». Как отмечает издания, именно уступчивость Рютте привела к тому, что Трамп сократил помощь Украине и спровоцировал глобальный экономический кризис своей войной в Иране.

Европейские дипломаты подчеркивают, что НАТО как никогда близко к расколу, Трамп регулярно ставит под сомнение актуальность альянса, угрожает его членам и на прошлой неделе вновь заявил о возможности выхода США из блока. «Это ставит нас в крайне неловкое и неудобное положение. Мы хотим показать готовность к сотрудничеству, но при этом действительно не можем участвовать в конфликте никоим образом», — приводит Bloomberg слова одного из дипломатов ЕС.

Несмотря на критику, сам Рютте продолжает настаивать, что Трамп «делает все, чтобы обеспечить безопасность в мире», и считает «абсолютно логичным», что европейским странам потребуется «пара недель», чтобы согласовать свою позицию по участию в сопровождении судов в Ормузском проливе.

