Bloomberg узнал, что в НАТО недовольны позицией Рютте по Ирану

Европейские дипломаты подчеркивают, что НАТО как никогда близко к расколу, Трамп регулярно ставит под сомнение актуальность альянса, угрожает его членам и на прошлой неделе вновь заявил о возможности выхода США из блока. «Это ставит нас в крайне неловкое и неудобное положение. Мы хотим показать готовность к сотрудничеству, но при этом действительно не можем участвовать в конфликте никоим образом», — приводит Bloomberg слова одного из дипломатов ЕС.