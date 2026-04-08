Парад на 9 мая в Казахстане проводить не будут

В Казахстане в этом году не планируется проведение военного парада ко Дню победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Вместо парада в стране пройдут военно-патриотические мероприятия. Среди них уроки мужества, чествование лучших военнослужащих и ветеранов, экологические акции, а также шествия военных оркестров и выступления творческих коллективов.

Кроме того, запланировали выставки военной техники и вооружения, акцию «Солдатская каша» и дни открытых дверей.

Ранее «Курсив» писал, что в прошлом году в столице Казахстана впервые с 2020 года прошел военный парад, посвященный 80-летию Победы. В параде приняли участие более 4 тыс. военнослужащих всех видов Вооруженных сил Казахстана.