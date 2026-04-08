Как Атырау готовит специалистов для энергетического сектора

Советник Президента РК Алексей Цой в рамках рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился с деятельностью Атырауского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, который открыт на базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева, передает DKNews.kz.

Международный стандарт образования в Атырау

Губкинский университет славится подготовкой инженерных и научных кадров мирового уровня в нефтегазовой отрасли. В Атырау реализуются следующие бакалаврские программы:

  • «Нефтегазовые технологии».

  • «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ».

  • «Геологическое моделирование нефтегазовых месторождений».

На 2025−2026 учебный год выделено 100 образовательных грантов, что предоставляет молодежи региона возможности для качественного образования и профессионального роста.

Развитие кадрового потенциала

На встрече Алексей Цой обсудил с преподавателями и студентами перспективы дальнейшего развития филиала.

А. Цой отметил: «Создание и развитие международных филиалов профильных вузов осуществляется в рамках поручений Главы государства и направлено на укрепление кадрового потенциала в ключевых отраслях экономики, включая энергетический сектор».

Вклад в развитие нефтегазовой отрасли

Деятельность филиала рассматривается как важная образовательная инициатива, направленная на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных обеспечивать устойчивое развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.