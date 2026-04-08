Как Атырау готовит специалистов для энергетического сектора

Международный стандарт образования в Атырау
Губкинский университет славится подготовкой инженерных и научных кадров мирового уровня в нефтегазовой отрасли. В Атырау реализуются следующие бакалаврские программы:
«Нефтегазовые технологии».
«Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов и хранилищ».
«Геологическое моделирование нефтегазовых месторождений».
На 2025−2026 учебный год выделено 100 образовательных грантов, что предоставляет молодежи региона возможности для качественного образования и профессионального роста.
Развитие кадрового потенциала
На встрече Алексей Цой обсудил с преподавателями и студентами перспективы дальнейшего развития филиала.
А. Цой отметил: «Создание и развитие международных филиалов профильных вузов осуществляется в рамках поручений Главы государства и направлено на укрепление кадрового потенциала в ключевых отраслях экономики, включая энергетический сектор».
Вклад в развитие нефтегазовой отрасли
Деятельность филиала рассматривается как важная образовательная инициатива, направленная на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных обеспечивать устойчивое развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.