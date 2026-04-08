Политолог раскрыл цель поездки Каллас на Ближний Восток

Политолог отмечает, что Каллас, как глава европейской дипломатии, пытается наводить мосты и вести диалог. Однако, по мнению аналитика, она не сможет стать посредником в конфликте между Ираном и США.
Нужно понимать, что Кая Каллас очень последовательно пытается выбраться из тени Урсулы фон дер Ляйен, которая перетянула на себя многие дипломатические функции в Европейском союзе. Каллас, естественно, это не нравится. Она хочет, чтобы о ней говорили, ее замечали. Соответственно, визит на Ближний Восток — это одна из подобных акций напомнить о себе, набрать дополнительные политические очки.
Каллас едет на Ближний Восток для встречи с представителями стран Персидского залива в надежде попытаться скоординировать хоть какие-то действия, может быть, договориться о поставках энергоресурсов. В целом, показать хотя бы косвенную включенность в мирное урегулирование конфликта.
Аналитик обращает внимание на то, что ранее европейцы уже попадали в похожую ситуацию, когда безуспешно пытались стать участниками переговорного процесса по Украине.
Европейцы всеми силами пытаются оказаться за столом переговоров, но они там никому не нужны.
Вряд ли визит Каи Каллас на Ближний Восток усилит политическое влияние Европы, резюмирует эксперт.
Ранее США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Переговоры для окончательного согласования мира начнутся 10 апреля в Исламабаде. По словам американского лидера Дональда Трампа, США легко вернутся к военным действиям, если соглашение не будет устраивать Вашингтон.