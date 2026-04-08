Политолог раскрыл цель поездки Каллас на Ближний Восток

В среду, 8 апреля, глава европейской дипломатии Кая Каллас нанесет визит в Эр-Рияд. Зачем верховный представитель ЕС по иностранным делам отправилась на Ближний Восток на фоне конфликта США с Ираном, рассказал редакции Новостей Mail политолог Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По информации Politico, в Эр-Рияде у Каллас запланированы встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви и иными представителями региона.

Политолог отмечает, что Каллас, как глава европейской дипломатии, пытается наводить мосты и вести диалог. Однако, по мнению аналитика, она не сможет стать посредником в конфликте между Ираном и США.

Нужно понимать, что Кая Каллас очень последовательно пытается выбраться из тени Урсулы фон дер Ляйен, которая перетянула на себя многие дипломатические функции в Европейском союзе. Каллас, естественно, это не нравится. Она хочет, чтобы о ней говорили, ее замечали. Соответственно, визит на Ближний Восток — это одна из подобных акций напомнить о себе, набрать дополнительные политические очки.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт напомнил, что большинство государств ЕС коллективно осудили Иран в рамках конфликта на Ближнем Востоке и в то же время всячески подчеркивали, что эта война — это не их война.

Каллас едет на Ближний Восток для встречи с представителями стран Персидского залива в надежде попытаться скоординировать хоть какие-то действия, может быть, договориться о поставках энергоресурсов. В целом, показать хотя бы косвенную включенность в мирное урегулирование конфликта.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Аналитик обращает внимание на то, что ранее европейцы уже попадали в похожую ситуацию, когда безуспешно пытались стать участниками переговорного процесса по Украине.

Европейцы всеми силами пытаются оказаться за столом переговоров, но они там никому не нужны.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Вряд ли визит Каи Каллас на Ближний Восток усилит политическое влияние Европы, резюмирует эксперт.

Ранее США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Переговоры для окончательного согласования мира начнутся 10 апреля в Исламабаде. По словам американского лидера Дональда Трампа, США легко вернутся к военным действиям, если соглашение не будет устраивать Вашингтон.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше