Небензя заявил об отказе извиняться за вето на резолюцию по проливу

США не услышат от России извинений за то, что Москва наложила вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

Источник: РБК

«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя на английском языке, обращаясь к американскому постпреду Майку Уолтцу.

Также проект резолюции отказался поддержать Китай. Его предложил Бахрейн при поддержке арабских стран Персидского залива. 11 членов Совбеза из 15 проголосовали за принятие документа, Пакистан и Колумбия воздержались от голосования.

Первый вариант документа разрешал странам использовать «все необходимые средства» для обеспечения транзита через Ормузский пролив и предотвращения попыток его перекрытия. Подобная формулировка включает в себя военные действия.

Позднее Бахрейн внес в текст правки, исключив пункт о возможном применении силы для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Вместо этого документ «настоятельно рекомендует» странам координировать «соразмерные действия» для обеспечения безопасного транзита через пролив.

В ходе своего выступления Небензя подчеркнул, что принятие проекта может привести к появлению опасного прецедента, и предложил Совбезу рассмотреть альтернативный проект резолюции.

25 марта Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам из стран, которые Тегеран считает дружественными. Среди них Россия, Индия, Китай и Пакистан. Власти также заявили, что начали взимать по $2 млн за транзит танкеров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше