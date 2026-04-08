Небензя заявил об отказе извиняться за вето на резолюцию по проливу

«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя на английском языке, обращаясь к американскому постпреду Майку Уолтцу.
Также проект резолюции отказался поддержать Китай. Его предложил Бахрейн при поддержке арабских стран Персидского залива. 11 членов Совбеза из 15 проголосовали за принятие документа, Пакистан и Колумбия воздержались от голосования.
Первый вариант документа разрешал странам использовать «все необходимые средства» для обеспечения транзита через Ормузский пролив и предотвращения попыток его перекрытия. Подобная формулировка включает в себя военные действия.
Позднее Бахрейн внес в текст правки, исключив пункт о возможном применении силы для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Вместо этого документ «настоятельно рекомендует» странам координировать «соразмерные действия» для обеспечения безопасного транзита через пролив.
В ходе своего выступления Небензя подчеркнул, что принятие проекта может привести к появлению опасного прецедента, и предложил Совбезу рассмотреть альтернативный проект резолюции.
25 марта Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам из стран, которые Тегеран считает дружественными. Среди них Россия, Индия, Китай и Пакистан. Власти также заявили, что начали взимать по $2 млн за транзит танкеров.
