В Германии российских хакеров обвинили во взломе роутеров для шпионажа

Немецкие спецслужбы обвинили российских хакеров в кибератаках на интернет-маршрутизаторы в Германии и других странах, сообщает Euractiv со ссылкой на Федеральное ведомство по защите конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).
По данным ведомства, атаке подверглись несколько тысяч общедоступных маршрутизаторов производства компании TP-Link. Целью взломов было «получить военную информацию, правительственную информацию или информацию о критически важной инфраструктуре».
Немецкая разведка утверждает, что к кибератаке причастна хакерская группировка APT28, которая известна под названием Fancy Bear. Эксперты считают, что эта группа связана с официальными российскими властями.
В конце декабря правительство Германии обвинило Россию в причастности к крупной кибератаке и «кампании дезинформации» перед федеральными выборами. Берлин считает, что «подконтрольная ГРУ» группировка Fancy Bear устроила кибератаку за полгода до парламентских выборов в стране. Тогда целью атаки назвали «раскол немецкого общества и подрыв доверия к немецким институтам».
Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к кибератакам в других странах.
