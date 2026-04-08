В Германии российских хакеров обвинили во взломе роутеров для шпионажа

Немецкие спецслужбы обвинили российских хакеров в кибератаках на интернет-маршрутизаторы в Германии и других странах, сообщает Euractiv со ссылкой на Федеральное ведомство по защите конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).

Источник: РБК

Немецкие спецслужбы обвинили российских хакеров в кибератаках на интернет-маршрутизаторы в Германии и других странах, сообщает Euractiv со ссылкой на Федеральное ведомство по защите конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV).

По данным ведомства, атаке подверглись несколько тысяч общедоступных маршрутизаторов производства компании TP-Link. Целью взломов было «получить военную информацию, правительственную информацию или информацию о критически важной инфраструктуре».

Немецкая разведка утверждает, что к кибератаке причастна хакерская группировка APT28, которая известна под названием Fancy Bear. Эксперты считают, что эта группа связана с официальными российскими властями.

В конце декабря правительство Германии обвинило Россию в причастности к крупной кибератаке и «кампании дезинформации» перед федеральными выборами. Берлин считает, что «подконтрольная ГРУ» группировка Fancy Bear устроила кибератаку за полгода до парламентских выборов в стране. Тогда целью атаки назвали «раскол немецкого общества и подрыв доверия к немецким институтам».

Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к кибератакам в других странах.

