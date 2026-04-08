Парламентарии Красноярского края направят в Госдуму инициативу о введении цифрового контроля за УК

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комитет по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания Красноярского края подготовил обращение в профильный комитет Государственной Думы с предложением обеспечить цифровой контроль за деятельностью управляющих организаций.

Источник: НИА Красноярск

Как отметила зампредседателя комитета Елена Пензина, проблема непрозрачности в сфере ЖКХ носит системный характер и подтверждается многочисленными жалобами жителей.

«Люди зачастую не понимают, из чего складывается стоимость услуг. Эта сфера совершенно непрозрачна. Жители не могут в полной мере оценить качество ремонта и затраченные на него средства, так как у них нет доступа к соответствующей документации», — подчеркнула Пензина.

Несмотря на то что законодательство уже обязывает управляющие компании раскрывать информацию о работе и публиковать отчеты в ГИС ЖКХ, на практике эти требования часто выполняются формально. Особую тревогу у депутатов вызывают случаи фальсификации протоколов общих собраний собственников.

Красноярские парламентарии предлагают рассмотреть ряд мер для наведения порядка в отрасли: установить обязательный перечень документов для размещения в ГИС ЖКХ, обеспечить прозрачность движения денежных средств собственников, усилить административную ответственность и внедрить автоматизированный контроль. Также предлагается закрепить механизмы цифровой верификации решений собственников, в том числе через портал Госуслуг.

Инициативу поддержали представители краевой Службы строительного надзора и жилищного контроля, а также Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Председатель комитета Алексей Кулеш заявил, что повышение прозрачности и цифровизация процессов должны стать ключевыми условиями наведения порядка в сфере ЖКХ.