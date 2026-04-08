В Израиле назвали перемирие с Ираном дипломатической катастрофой

Лидер оппозиции и экс-премьер-министр Израиля Яир Лапид считает, что перемирие с Ираном является дипломатической катастрофой. Он заявил, что интересы Израиля в сделке не были учтены, и обвинил в этом действующего главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«За всю нашу историю мы никогда не сталкивались с дипломатической катастрофой такого масштаба. Израиля даже не было за столом переговоров, когда принимались решения, затрагивающие основы нашей национальной безопасности», — приводит «Интерфакс» слова политика в социальной сети X.

Лапид отметил, что Биньямин Нетаньяху виновен в реализации провальной политики. По словам лидера оппозиции, из-за премьер-министра Израиль, участвуя в военном противостоянии, не смог добиться достижения ни одной цели.

Ранее стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. В Израиле уточнили, что пауза в атаках не распространяется на Ливан. По данным CNN, Тель-Авив согласился на перемирие, но сделал это неохотно, так как не достиг военных целей в ходе военной операции в Исламской республике.