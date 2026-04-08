ФСБ показала видео с россиянкой, подозреваемой в координации ударов ВСУ

Источник: РБК

ФСБ России опубликовала кадры с задержанной по подозрению в госизмене россиянкой. Женщина была завербована Главным управлением разведки Минобороны Украины и передавала данные о местах дислокации военных и техники, сообщает ведомство.

На видео 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма призналась, что установила контакт с сотрудником украинской разведки в Telegram.

«Через время он (координатор. — Прим. ред.) мне прислал целое письмо, где указывал, что им нужно. Там было перечислено, что их конкретно интересует, что отправлять, какие координаты, какие фотографии, перемещение техники. Там даже было ПВО, возможно, С-300, если где-то увидишь. Я ехала, видела военную технику, перемещение ему отправляла», — рассказала задержанная.

По заданию куратора она также прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ. За свои действия женщина получала от украинских спецслужб вознаграждение криптовалютой.

В отношении задержанной уже возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Виновным по этой статьей может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

