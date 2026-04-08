Каллас допустила возобновление судоходства после перемирия США и Ирана

Перемирие США и Ирана создает шанс на возобновление судоходства, написала глава дипломатической службы EC Кая Каллас в социальной сети X.
По ее словам, соглашение США и Ирана — это «шаг назад от края пропасти после нескольких недель эскалации».
8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие. Стороны пришли к соглашению за несколько часов до конца ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В результате перемирия Тегеран полностью открыл Ормузский пролив.
Срок ультиматума истекал 8 апреля в 3:00 мск, после окончания дедлайна Трамп грозился вернуть Иран «в каменный век», он обещал удары по электростанциям и энергетическим объектам страны.
Иран согласился на прекращение огня, также Тегеран заявил, что США приняли их требования, среди них:
обязательство о ненападении;
сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;
согласие на обогащение урана;
отмена всех первичных санкций;
отмена всех вторичных санкций;
прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
выплата компенсации Ирану;
вывод американских боевых сил из региона;
прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.
