Каллас допустила возобновление судоходства после перемирия США и Ирана

Перемирие США и Ирана создает шанс на возобновление судоходства, написала глава дипломатической службы EC Кая Каллас в социальной сети X.

Источник: РБК

По ее словам, соглашение США и Ирана — это «шаг назад от края пропасти после нескольких недель эскалации».

8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие. Стороны пришли к соглашению за несколько часов до конца ультиматума президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В результате перемирия Тегеран полностью открыл Ормузский пролив.

Срок ультиматума истекал 8 апреля в 3:00 мск, после окончания дедлайна Трамп грозился вернуть Иран «в каменный век», он обещал удары по электростанциям и энергетическим объектам страны.

Иран согласился на прекращение огня, также Тегеран заявил, что США приняли их требования, среди них:

обязательство о ненападении;

сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

согласие на обогащение урана;

отмена всех первичных санкций;

отмена всех вторичных санкций;

прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

выплата компенсации Ирану;

вывод американских боевых сил из региона;

прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.

