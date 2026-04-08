СВР: в ЕС приступили к тайной проработке возможности производства ЯО

В Евросоюзе приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Источник: Reuters

«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия… для сдерживания мифической российской угрозы», — говорится в сообщении.

Главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие руководители в ЕС договорились обеспечить максимально закрытый режим этим приготовлениям.

«Рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности», — пояснили в СВР.

Там назвали подобные замыслы опасным путём, едущим к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения.

«Руководство ЕС… вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», — заключили в СВР.

В конце января телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что страны Евросоюза начали обсуждать возможность наращивания собственного ядерного потенциала на фоне сомнений в готовности США и дальше обеспечивать безопасность континента.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше