«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия… для сдерживания мифической российской угрозы», — говорится в сообщении.
Главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие руководители в ЕС договорились обеспечить максимально закрытый режим этим приготовлениям.
«Рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности», — пояснили в СВР.
Там назвали подобные замыслы опасным путём, едущим к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения.
«Руководство ЕС… вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией», — заключили в СВР.
В конце января телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что страны Евросоюза начали обсуждать возможность наращивания собственного ядерного потенциала на фоне сомнений в готовности США и дальше обеспечивать безопасность континента.