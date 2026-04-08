ЦАХАЛ объявила о приостановке ударов по Ирану

«В соответствии с директивами политического руководства ЦАХАЛ прекратила огонь в ходе операции против Ирана и находится в состоянии готовности к оборонительному реагированию на любые нарушения», — говорится в сообщении.
Одновременно с этим армия обороны Израиля продолжает проводить наземные операции против движения «Хезболла» в Ливане.
В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.
На фоне договоренности о перемирии Трамп пообещал наступление «золотого века» на Ближнем Востоке. Республиканец говорил, что все военные задачи США в регионе уже «перевыполнены».
По данным CNN, Израиль неохотно пошел на прекращение огня в регионе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху избегал прямого ответа о прекращении атак, но подчеркивал, что считает ключевыми и уважает решения Трампа.
