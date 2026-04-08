Bloomberg назвал число заблокированных в Ормузском проливе судов

Прекращение огня некоторые судовладельцы восприняли с оптимизмом, пишет агентство. Например, японская ассоциация судовладельцев заявила, что проверит детали соглашения, прежде чем передавать информацию. Однако большинство представителей отрасли предупредили, что для возобновления судоходства нужно дождаться большей ясности.
«Нельзя возобновить глобальные морские перевозки за 24 часа. Владельцы танкеров, страховщики и экипажи должны верить, что риск действительно снизился, а не просто приостановился», — сообщила адъюнкт-профессор Института обороны и безопасности Университета Западной Австралии Дженнифер Паркер.
Большая часть застрявшего в Ормузском проливе флота везет энергоносители. Это 426 танкеров, перевозящих сырую нефть и «чистое» топливо, 34 судна, загруженные сжиженным углеводородным газом, и 19 танкеров со сжиженным природным газом. Остальные суда перевозят сухогрузы.
За несколько часов до истечения срока ультиматума, который Ирану поставил президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Тегеран сообщили о прекращении огня на две недели.
Однако ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Американский лидер сообщил, что согласен на перемирие при условии полного и немедленного открытия пролива. Иранские власти, в свою очередь, сообщили, что безопасное прохождение по проливу будет возможно в течение двух недель при координации с вооруженными силами страны. По данным Associated Press, в период перемирия Иран и Оман будут взимать плату за безопасное прохождение по этим водам.
После соглашения о прекращении огня Тегеран опубликовал список требований, с которыми, как утверждается, согласилась американская сторона. По нему Ормузский пролив остается под контролем Ирана.
