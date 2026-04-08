СВР заявила о тайной работе над ядерным оружием в Евросоюзе

Европейский союз начал прорабатывать вопрос о создании своего ядерного оружия, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют есовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы», — говорится в сообщении.
В СВР заявили, что Европа встала на «опасный путь, неизбежно ведущий к подрыву основы глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения».
На первом этапе, по версии СВР, подготовку будут вести в закрытом режиме, параллельно с публичной демонстрацией верности нынешнему курсу опоры на США. В дальнейшем лидеры ЕС оформят общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания на базе потенциалов Франции и Великобритании, с финансовым и инфраструктурным участием остальных стран ЕС, при этом за Брюсселем сохранят возможность автономного командования ядерными силами.
СВР призывает США и другие государства предотвратить, как они утверждают, возможное создание ЕС собственного ядерного оружия и новый виток глобальной гонки вооружений.
NBC News сообщил в январе, что европейские страны из-за сомнений в надежности альянса с США изучают способы усиления собственных ядерных арсеналов.
Лидеры Европы обсуждают, можно ли вместо США больше полагаться на Францию и Великобританию, у которых также есть ядерное оружие, или следует разработать собственное, заявили трое собеседников. Среди вариантов участники обсуждений рассматривают модернизацию французского ядерного арсенала, передислокацию способных нести ядерное оружие французских бомбардировщиков за пределы Франции.
Некоторые чиновники, однако, подчеркивают, что любые изменения, которые обязуется внести президент Франции Эмманюэль Макрон, могут быть отменены в зависимости от того, кто победит на выборах во Франции в 2027 году. Бывший высокопоставленный представитель США также заявил, что у Франции и Великобритании недостаточно огневой мощи, назвав эту идею «смехотворной».
