Хуснуллин предложил заняться «финансовым оздоровлением» ЖКХ в России

России следует заняться «финансовым оздоровлением» отрасли ЖКХ, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного совета России по направлению «Инфраструктура для жизни».

Источник: РБК

«Надо заниматься финансовым оздоровлением отрасли, просто так эта проблема не рассосется», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что задолженность населения за ЖКХ, составляющую 2% ежегодно, в размере 700 млрд руб. нужно сокращать. До 2030 года следует заменить не менее 2,5% сетей.

«Мы должны принять инвестиционные программы, у нас на сегодняшний день 80% предприятий ЖКХ не имеют инвестиционных программ», — отметил Хуснуллин.

За 2025 год Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила более 50 млрд руб., необоснованно взимаемых средств за потребление коммунальных услуг. С 3 апреля в силу вступили законы, направленные на повышение госконтроля за тарифообразованием.

Стоимость услуг ЖКХ в 2026 году выросла в январе: предельное повышение, по официальным данным, составило 1,7%. С 1 октября 2026 года они вновь вырастут. Степень подорожания будет различаться в зависимости от регионов.

