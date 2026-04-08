«Туман неопределенности». Что иноСМИ пишут о перемирии США и Ирана

Трампу будет трудно достичь за столом переговоров того, что он не смог получить в ходе войны. Оборонная промышленность Ирана и ракетный арсенал были разрушены. Но иранские силы смогли поразить цели в Израиле даже спустя месяц с лишним после начала войны. По оценкам американских спецслужб, половина ракетных систем Ирана все еще не повреждена. Кроме того, в стране все еще насчитывается более 400 килограммов высокообогащенного урана. До сих пор Тегеран не думал о прекращении поддержки своих ополченцев в Ираке, Ливане или Йемене. Закрытие Ормузского пролива также оказалось очень эффективным для Ирана. Эксперт по Ирану Али Ваез описал эту блокаду как «оружие массового разрушения». Его сдерживающий эффект в будущем может быть не менее эффективен, чем у ядерного оружия массового уничтожения.