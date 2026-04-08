«Туман неопределенности». Что иноСМИ пишут о перемирии США и Ирана

The Associated Press (США).
Возникли вопросы в связи с тем, что выглядит как две конкурирующие инициативы по прекращению охватившей регион войны и возобновлению работы жизненно важного Ормузского пролива. Иран настаивает, что будет взимать плату с проходящих судов и продолжит обогащение урана. В ответ Трамп заявил, что американские военные корабли, возможно, будут «болтаться» в этом водном пути, через который в мирное время проходит 20% всей нефти и природного газа. В ближайшие дни это может стать потенциальной точкой напряжения.
Неясно, что произойдет по истечении двухнедельного перемирия. Мало что свидетельствует о том, что Иран и США урегулировали разногласия по поводу ядерной программы Ирана, его баллистических ракет или региональных прокси-сил — тех самых вопросов, которые США и Израиль называли в качестве оправдания для развязывания войны.
Помимо контроля над проливом, требования Ирана для прекращения войны включают вывод американских боевых сил из региона, снятие санкций и разблокировку замороженных активов. Все это, скорее всего, неприемлемо для Трампа и, возможно, для других западных стран.
The Washington Post (США).
Хотя перемирие может прийтись не по душе некоторым из самых воинственных сторонников президента, и нет никаких гарантий, что за следующие две недели с Ираном удастся заключить соглашение путем переговоров, у самого Трампа есть свои причины желать прекращения конфликта. Среди них — почти двукратный рост цен на бензин и падение рейтинга одобрения на фоне приближающихся промежуточных выборов. После объявления о прекращении огня цена на баррель нефти немедленно упала примерно на 14%, а фьючерсы на фондовых рынках резко пошли вверх.
Трамп заявил, что добился «смены режима» в Иране, однако региональные и западные чиновники утверждают, что жесткое правительство страны остается в значительной степени у власти и готово ожесточенно торговаться на переговорах об окончании войны. В числе требований — полный контроль над Ормузским проливом, узким морским коридором, жизненно важным для мировых поставок нефти.
The Times (Великобритания).
Один из насущных вопросов заключается в том, примет ли Трамп пошлину за транзит через [Ормузский] пролив, которую Иран уже ввел (до начала войны это было немыслимо).
Трамп днями готовился к окончанию конфликта и к тому, чтобы принять новое руководство Ирана. Он называет это «сменой режима», хотя на деле Тегеран явно показывает более радикальную, милитаризованную версию режима, который существовал до войны.
Отказ от угрозы массового уничтожения страны будут приветствовать многие — и не только в Иране. На сама по себе эта угроза была безрассудной и будет иметь долгоиграющие последствия для положения Америки в мире.
Даже обычно лояльные республиканцы выражали все больше отвращения ко все более дикой риторике Трампа. Натаниэль Моран, конгрессмен-республиканец от Техаса, заявил: «Позвольте мне внести ясность: я не поддерживаю уничтожение “целой цивилизации”. Это не в наших принципах, и это несовместимо с принципами, которыми Америка долгое время руководствовалась».
«Страна» (Украина).
Есть два сценария развития событий:
Первый сценарий — стороны все-таки смогут прийти к компромиссам, которые позволят заключить долгосрочное соглашение и разблокировать полностью Ормуз. Контуры этих компромиссов пока не очень просматриваются, но теоретически такое возможно, например, при посредничестве Китая, которые, как пишут СМИ, принимает активное, хотя и негласное, участие в переговорах. Также в сделке может принять участие и РФ в плане контроля за обогащением урана в Иране или же его вывоза в Россию.
Второй сценарий — нынешнее перемирие станет лишь затишьем перед новой бурей. И необходимо, с одной стороны, чтобы американцы могли, не опасаясь иранских ударов, перебросить в регион сухопутные силы для подготовки наземной операции против Ирана. И, с другой стороны, чтобы Тегеран мог «залатать раны», восстановить запасы ракет, дронов и систему ПВО, перепрятать запасы урана, развернуть мобилизацию для пополнения армии и т.д. В таком случае, через две недели, а может быть и раньше, боевые действия возобновятся с новой силой, а Ормуз будет снова перекрыт (если его вообще на эти две недели откроют).
Может быть и «промежуточный» сценарий — США прекратят удары по Ирану, но израильтяне продолжат операцию в Ливане, что станет поводом для Тегерана возобновить удары по Израилю и не открывать Ормузский пролив. А это в свою очередь может подтолкнуть и Штаты к возобновлению ударов.
The Globe and Mail (Канада).
Окутанное туманом неопределенности, отмеченное прямо противоположными трактовками того, о чём же на самом деле договорились Иран и США, и отягощенное взаимоисключающими представлениями о будущем Ближнего Востока, перемирие, заключенное во вторник в последний момент, оставляет без ответа бесчисленное множество вопросов.
Для Ирана оно предотвратило катастрофический шквал беспощадных разрушений, которые, как грозился Дональд Трамп, должны были обрушиться с небес. Для США это соглашение означает паузу и, возможно, конец конфликта, который расколол страну, раздробил движение MAGA самого президента, взвинтил цены на бензин выше политически значимого порога в $4 за галлон, создал угрозу неконтролируемой инфляции в продуктовых магазинах и серьезно поставил под удар перспективы республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах.
И в целом это соглашение — хрупкое, почти наверняка напичканное элементами, которые любая из сторон может использовать, чтобы вновь разжечь войну, — положит конец, пусть всего на две недели, гуманитарной катастрофе, которая, если верить словам самого Трампа, находилась на волоске от того, чтобы стать неизмеримо более страшной.
Dawn (Пакистан).
Официальные лица в нескольких столицах назвали решающим фактором, позволившим преодолеть тупик, последовательные посреднические усилия Пакистана — в особенности его способность разговаривать со всеми сторонами, не создавая впечатления, что он занимает чью-либо сторону. Роль Исламабада стала возможной благодаря его уникальному дипломатическому положению: Пакистан поддерживает рабочие отношения с США и при этом имеет общую протяженную и проблемную границу с Ираном. Он также поддерживает кооперационные связи с Саудовской Аравией, Турцией и другими региональными игроками, чья поддержка оказалась необходимой для формирования импульса к деэскалации.
Ожидается, что следующий этап начнется в Исламабаде 10 апреля, где делегации приступят к проработке контуров более устойчивого соглашения. То, перерастет ли временное перемирие в долгосрочные договоренности, будет зависеть от прогресса в эти сжатые дипломатические сроки. Для самого Исламабада, однако, достигнутое прекращение огня уже является значительным дипломатическим успехом — демонстрируя, что последовательное взаимодействие, даже если оно происходит в значительной степени вне публичного поля, способно изменить траекторию стремительно развивающегося регионального кризиса.
The National (ОАЭ).
Алекс Ватанка, директор программы исследований Ирана в Институте Ближнего Востока, отметил, что, несмотря на серьезные расхождения в позициях США и Ирана, потенциал для достижения соглашения существует, особенно в вопросе о постоянном прекращении огня. «Они ведут диалог таким образом, что, по крайней мере, появляется возможность договориться о базовых рамках, которые затем предстоит наполнять содержанием», — сказал он.
Он также добавил, что испытал облегчение в связи с этим прорывом после тревожного дня. «Сейчас есть окно возможностей, чтобы предотвратить катастрофу — и мы были очень близки к ней. Я имею в виду, то, о чем говорил Трамп, обернулось бы бедствием для всего региона», — подчеркнул он.
Neue Zürcher Zeitung (Швейцария).
Ближний Восток и весь мир должны были ожидать худшего во вторник. «Целая цивилизация умрет сегодня вечером», — написал Трамп утром во вторник на Truth Social. Еще в воскресенье американский президент объявил, что уничтожит все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют Ормузский пролив ко вторнику в восемь часов вечера. Но всего за полтора часа до окончания своего ультиматума Трамп отложил разрушительную войну.
Премьер-министр Пакистана Шариф подтвердил во вторник вечером, что Израиль также согласился на немедленное прекращение огня. Так что это относится и к конфликту между Израилем и шиитским ополчением Хезболлы в Ливане. Однако сомнительно, может ли такое всеобъемлющее соглашение быть успешным. Позиции конфликтующих сторон все еще далеки друг от друга.
Трампу будет трудно достичь за столом переговоров того, что он не смог получить в ходе войны. Оборонная промышленность Ирана и ракетный арсенал были разрушены. Но иранские силы смогли поразить цели в Израиле даже спустя месяц с лишним после начала войны. По оценкам американских спецслужб, половина ракетных систем Ирана все еще не повреждена. Кроме того, в стране все еще насчитывается более 400 килограммов высокообогащенного урана. До сих пор Тегеран не думал о прекращении поддержки своих ополченцев в Ираке, Ливане или Йемене. Закрытие Ормузского пролива также оказалось очень эффективным для Ирана. Эксперт по Ирану Али Ваез описал эту блокаду как «оружие массового разрушения». Его сдерживающий эффект в будущем может быть не менее эффективен, чем у ядерного оружия массового уничтожения.
Spiegel (Германия).
Временное прекращение огня не решает ни один из фундаментальных вопросов, по которым США и Иран до сих пор не смогли достичь соглашения. Остается неясным, что будет с иранскими запасами обогащенного урана и требованием Ирана продолжать его обогащение. Также сохраняются разногласия по поводу того, в какой степени следует ограничить иранскую ракетную программу. Тегеран среди прочего требует, чтобы мирное соглашение включало в себя выплату репараций в дополнение к отмене санкций.
Ормузский пролив по-прежнему контролируется иранскими силами. Мирный план Тегерана предусматривает, что Иран будет взимать плату в размере приблизительно двух миллионов долларов за каждое судно, которое проходит через пролив, и делить эти деньги с Оманом.
Также осталось неясным, что произойдет с 440 килограммами обогащенного урана, предположительно захороненными недалеко от иранского города Исфахан. Это тот же регион, где в минувшие выходные в ходе рискованной масштабной военной операции был спасен сбитый американский офицер. В тот вечер Белый дом не сделал никаких дальнейших заявлений. «Слова президента Трампа говорят сами за себя», — это все, что сказала его пресс-секретарь Каролина Ливитт, прежде чем отправить журналистов домой.
Как ни один другой президент до него, Дональд Трамп размывает границы между «брендом» США и своими личными интересами. И это наносит ущерб стране. Но любой, кто присмотрится, увидит, какое сильное сопротивление назревает.
El País (Испания).
Последний дедлайн, который Трамп установил перед началом «ада» для Ирана, был пятым. 21 марта Трамп впервые предупредил, что собирается через 48 часов нанести удары по электростанциям противника в ответ на закрытие Ормузского пролива. Но в ночь на 22 марта он объявил, что откладывает свои действия на пять дней, до пятницы, 27-го, чтобы дать время для переговоров.
На той неделе он снова отложил свой ультиматум, на этот раз на 10 дней: до понедельника, 6 апреля. Тем временем он несколько раз говорил о важности открытия пролива. За последнюю неделю он неоднократно упоминал — как в своих сообщениях в социальных сетях, так и в обращении к нации в прошлую среду — о намерении в любой момент закончить войну, вывести войска и возобновить движение через Ормуз, отвечая за страны-пользователи.
В выходные, когда американские войска искали в Иране наводчика сбитого истребителя F-15, президент вновь напомнил о крайнем сроке и пригрозил бомбить Иран и вернуть его в «каменный век». В воскресенье он снова продлил ультиматум чуть более чем на 24 часа. В понедельник, когда уже шел обратный отсчет, он объявит крайний дедлайн окончательным. Пока во вторник он снова не передумал.
