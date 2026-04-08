Лавров анонсировал скорое открытие четырех посольств России в Африке

В 2025 году Россия открыла в Африке новые посольства — в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане; в планах открыть диппредставительства в Гамбии, на Коморских островах, в Либерии и Того. Свои посольства в Москве собираются открыть Ботсвана и Того. Об этом говорится в декабрьской статье Сергея Лаврова.