Лавров анонсировал скорое открытие четырех посольств России в Африке

В ближайшее время в Африке откроются четыре новых российских посольства. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на 46-м заседании Совета глав субъектов России при МИД. Запись выступления Лаврова опубликована на YouTube — канале внешнеполитического ведомства.
Министр отметил, что сейчас на континенте работают 45 посольств России, после открытия новых останется четыре-пять стран, где диппредставительства еще предстоит создать.
В 2025 году Россия открыла в Африке новые посольства — в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане; в планах открыть диппредставительства в Гамбии, на Коморских островах, в Либерии и Того. Свои посольства в Москве собираются открыть Ботсвана и Того. Об этом говорится в декабрьской статье Сергея Лаврова.
Лавров также подчеркнул, что страны Африки, по его оценке, стремятся к укреплению суверенитета и преодолению последствий колониальной зависимости, и назвал текущий период «вторым пробуждением» континента.
В конце января президент России Владимир Путин заявил о перспективах расширения военно-технического сотрудничества со странами Африки.
По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры готовы расширять взаимодействие с Россией, в том числе в части поставок вооружений, сервисного обслуживания ранее поставленной техники и организации лицензионного производства и других вопросах.
