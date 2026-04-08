Лавров анонсировал скорое открытие четырех посольств России в Африке

В ближайшее время в Африке откроются четыре новых российских посольства.

Источник: РБК

В ближайшее время в Африке откроются четыре новых российских посольства. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров на 46-м заседании Совета глав субъектов России при МИД. Запись выступления Лаврова опубликована на YouTube — канале внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что сейчас на континенте работают 45 посольств России, после открытия новых останется четыре-пять стран, где диппредставительства еще предстоит создать.

В 2025 году Россия открыла в Африке новые посольства — в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане; в планах открыть диппредставительства в Гамбии, на Коморских островах, в Либерии и Того. Свои посольства в Москве собираются открыть Ботсвана и Того. Об этом говорится в декабрьской статье Сергея Лаврова.

Лавров также подчеркнул, что страны Африки, по его оценке, стремятся к укреплению суверенитета и преодолению последствий колониальной зависимости, и назвал текущий период «вторым пробуждением» континента.

В конце января президент России Владимир Путин заявил о перспективах расширения военно-технического сотрудничества со странами Африки.

По его словам, несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры готовы расширять взаимодействие с Россией, в том числе в части поставок вооружений, сервисного обслуживания ранее поставленной техники и организации лицензионного производства и других вопросах.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

