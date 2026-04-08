В Красноярском крае с рабочим визитом находится делегация Челябинской области

Первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин и директор Челябинского регионального центра навигационно-информационных технологий Илья Филатов посетили Региональный координационный центр. Красноярские коллеги представили свои наработки в области аналитики данных, использования искусственного интеллекта, беспилотной авиации в разных областях и другое. «Мы продемонстрировали гостям проекты, которые реализует министерство, работу нашего нового учреждения — Мастерскую технологического лидерства, работу самого Координационного центра, практику использования искусственного интеллекта для решения отраслевых задач», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. Так, глава ведомства подробно рассказал о предстоящей работе региона по внедрению сценариев искусственного интеллекта в отраслях: от организации образовательного процесса внутри органов власти до внедрения самих технологий, а также об уникальной практике по привлечению кадров для инновационной деятельности, развития научной сферы. Напомним, что совершенствование цифровых технологий, искусственного интеллекта и его внедрение в госуправление является ключевым мероприятием нацпроекта «Экономика данных». Краевой центр информационных технологий гости посетят завтра. Они ознакомятся с работой Центра обработки данных краевого Правительства и комплексной автоматизированной системой «Безопасный город». Кроме того, планируется визит на красноярское предприятие по изготовлению беспилотников, сообщает Минцифры края.