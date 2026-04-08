Депутаты краевого парламента проинспектировали благоустройство в Минусинском округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комитет по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Красноярского края проинспектировал ход благоустройства в Минусинском муниципальном округе.
Парламентарии посетили площадку строительства школы в деревне Быстрая. Работы, приостановленные ранее на несколько лет, возобновили. Сейчас подрядчик закладывает фундамент. Школа рассчитана на 275 мест. Ее строительство должно завершиться до 1 сентября 2027 года.
В селе Лугавское парламентарии осмотрели бульвар «Вдохновение», спорткомплекс и парк с детской игровой площадкой. «В этом году Минусинскому муниципальному округу удалось привлечь беспрецедентную сумму — почти полмиллиарда рублей. Впервые за всю историю все 13 территориальных подразделений приняли участие в программе поддержки местных инициатив и победили», — пояснил глава Минусинского муниципального округа Дмитрий Меркулов.
«Сегодня в Минусинском округе мы увидели несколько ярких примеров, когда относительно небольшие вложения — порядка 50 млн рублей — позволяют начать создание комфортной среды в сибирских селах. В этом году на благоустройство в округе будет направлено еще около 40 млн рублей», — сказал председатель комитета Владислав Зырянов.