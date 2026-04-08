Глава китайского МИДа впервые с 2019 года посетит КНДР

Министр иностранных дел Китая Ван И прибудет в КНДР на два дня, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: РБК

Министр иностранных дел Китая Ван И прибудет в КНДР на два дня, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По данным Bloomberg, это первый визит главы китайского МИД в Пхеньян с 2019 года.

«По приглашению министерства иностранных дел КНДР член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И 9−10 апреля нанесет визит в нашу страну», — пишет ЦТАК.

Как сообщает Bloomberg, о визите объявили на фоне стремления Пекина и Пхеньяна укрепить свои связи в условиях растущей геополитической неопределенности. КНР долгое время оставалась сторонником КНДР и обеспечивала ей экономическую поддержку, пока США и их союзники поддерживали санкции против него, отмечает агентство.

Визит Ван И пройдет в преддверии поездки президента США Дональда Трампа в Китай на майский саммит с главной КНР Си Цзиньпином.

В сентябре 2025 года глава КНДР Ким Чен Ын посетил парад Победы в Пекине, посвященный 80-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне. Вместе с ним на параде присутствовал президент России Владимир Путин.

