Балицкий сообщил о четырех погибших при ударах ВСУ по Запорожской области

Четыре человека погибли при атаке украинских беспилотников в трех округах Запорожской области.

Источник: РБК

Четыре человека погибли при атаке украинских беспилотников в трех округах Запорожской области. Еще десять человек получили ранения, их госпитализировали, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа», — написал он на своей странице в Max.

В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа беспилотник ударил по легковому автомобилю. В результате налета погибли два человека.

Еще один дрон атаковал частное домовладение — погиб мужчина 1969 года рождения. Также ранения получил мужчина 1947 года рождения.

В Акимовском муниципальном округе в районе поселка городского типа Акимовка был атакован автомобиль. Пострадал один мужчина.

В городе Васильевка БПЛА попал в пятиэтажный многоквартирный дом. Удар пришелся на кровлю, произошел пожар. Также повреждения получил частный дом.

Балицкий подчеркнул, что все экстренные и оперативные службы работают в штатном режиме.

Накануне — утром 7 апреля — беспилотники атаковали школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Погиб первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко. По словам губернатора, он помогал выводить детей из здания.

Также в результате атаки на школу пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых.

