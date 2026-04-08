Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, как обвинения Вэнса повлияют на Зеленского

Претензии вице-президента США Джей Ди Вэнса к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по поводу вмешательства в выборы в Венгрии не будут иметь последствий для главы киевского режима. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, если бы США действительно намеревались оказать влияние на Зеленского, они бы использовали другой способ давления. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Вашингтон имеет много непубличных инструментов принуждения, например, прекращение поставок оружия, отключение Starlink, отказ от предоставления разведывательной информации, внесение Зеленского в санкционный список или введение для него запрета на въезд в США.

«Ничего же этого нет, поэтому и всерьез рассматривать заявления Вэнса, который признал возможным вмешательство Зеленского в венгерские выборы, тоже не стоит», — уточнил Безпалько.

Вице-президент США Джей ди Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в венгерский парламент во время визита в Венгрию 7 апреля. Представитель Белого дома заявил, что поддерживает премьер-министра Виктора Орбана от правящей партии, и выразил уверенность, что он победит в выборной гонке.

Узнать больше по теме
