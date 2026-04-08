Политолог рассказал, как обвинения Вэнса повлияют на Зеленского

По мнению эксперта, если бы США действительно намеревались оказать влияние на Зеленского, они бы использовали другой способ давления. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Вашингтон имеет много непубличных инструментов принуждения, например, прекращение поставок оружия, отключение Starlink, отказ от предоставления разведывательной информации, внесение Зеленского в санкционный список или введение для него запрета на въезд в США.
«Ничего же этого нет, поэтому и всерьез рассматривать заявления Вэнса, который признал возможным вмешательство Зеленского в венгерские выборы, тоже не стоит», — уточнил Безпалько.
Вице-президент США Джей ди Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в венгерский парламент во время визита в Венгрию 7 апреля. Представитель Белого дома заявил, что поддерживает премьер-министра Виктора Орбана от правящей партии, и выразил уверенность, что он победит в выборной гонке.