Оппозиция Израиля заявила, что Нетаньяху потерпел «политический провал»

По мнению лидера партии «Еш Атид» Яир Лапида, теперь Израилю потребуются годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб, нанесённый премьером из-за «высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования».

Источник: РБК

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерпел «политический провал» и теперь Израилю потребуются годы, чтобы исправить нанесённый премьером ущерб, заявил лидер оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид в соцсети X.

«Военные выполнили все, что от них требовалось, общественность проявила невероятную стойкость, но Нетаньяху потерпел политический провал, стратегический провал, не смог достичь ни одной из поставленных им целей», — написал он.

По его словам, теперь Израилю потребуются годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб, нанесённый Нетаньяху из-за «высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования».

В ночь на 8 апреля Иран и США заключили перемирие на две недели. Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на перемирие по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.

После заключения соглашения, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прекращении огня по Ирану в соответствии с директивами политического руководства.

На фоне достижения договоренностей о прекращении огня, в ночь на 8 апреля ЦАХАЛ сообщила об обнаружении летящих к Израилю иранских ракет.

