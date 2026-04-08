ФСБ задержала россиянина за попытку вывезти детали для ремонта подлодки

В Санкт-Петербурге ФСБ совместно с отделом МВД и линейным отделом МВД на водном транспорте задержала гражданина России, которого подозревают в незаконном вывозе из страны деталей для ремонта подводной лодки. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

Задержанный пытался передать за границу комплектующие для ремонта дизельного двигателя, которые являются составной частью дизель-генератора — энергетической установки подводных лодок проекта «Варшавянка».

Силовики возбудили уголовное дело по ст. 189 УК «Незаконные экспорт из РФ или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники…». Подозреваемый задержан и содержится под стражей. По этой статье ему может грозить наказание до 12 лет лишения свободы. «Перемещение продукции за рубеж допущено не было», — сообщила ФСБ.

В марте 2026 года сотрудники ФСБ задержали 71-летнего Александра Цветкова при попытке продать представителю иностранного государства авиационно-технические изделия, применяемые на вертолетах Ми. Мужчину приговорили к пяти годам колонии условно и штрафу в размере 300 тыс. руб.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.