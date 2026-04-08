В Кремле выразили надежду на скорые переговоры делегаций США и Ирана

Источник: РБК

Кремль с удовлетворением воспринял сообщения о достижении перемирия между США и Ираном и рассчитывает на скорейшую встречу американской и иранской делегаций. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло, на трек политико-дипломатических переговоров. В этой связи на фоне вчерашних достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии. Тем более что договоренность включает обязательство не наносить удары по объектам мирной экономики Ирана», — заявил он.

Песков выразил надежду, что в ближайшие дни состоятся контакты американской и иранской делегаций. «Рассчитываем, что переговорный процесс начнется в самое ближайшее время. Россия всегда выступала за дипломатическое урегулирование кризисных ситуаций», — подчеркнул он.

Материал дополняется.

