Могут ли в Казахстане отказаться от призыва в армию

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал о возможности перейти на профессиональную армию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Мустабеков отметил, что все современные государства имеют как контрактную службу, так и солдат срочной службы.

«Дело в том, что солдаты срочной службы у нас составляют всего 30%, и это составляет в будущем резерв нашего государства. Поэтому (не планируется. — Прим. ред.) полностью отказаться от солдат срочной службы в настоящее время. 70% — военнослужащие по контракту», — указал он.

29 января 2026 года заместитель министра обороны Аскар Мустабеков сообщил, что выпускников вузов будут призывать в армию для контрактной службы.