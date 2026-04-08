Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 8 апреля: главное

На фоне вчерашних достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации, тем более не наносить удары по мирным объектам, объектам экономики Ирана.
Кремль рассчитывает, что США и Иран смогут отстаивать свои интересы за столом переговоров.
Мы надеемся, что, как сообщают СМИ, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение. И каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров.
Кремль с самого начала говорил о необходимости скорейшего перевода эскалации на Ближнем Востоке на дипломатический трек.
Процессы украинского и иранского урегулирований связаны лишь опосредованно.
Москва очень высоко ценит усилия американских переговорщиков и лично президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации вокруг Украины.
РФ надеется, что США смогут больше участвовать в диалоге по Украине.
Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем. И мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента Трампа на украинском треке.
Опубликованная стенограмма разговора Путина и Орбана показывает премьера Венгрии как прагматичного политика, защищающего интересы страны.
Он [Виктор Орбан] действительно очень эффективный политик, эффективный глава государства, который именно защищает интересы своей страны. Не России, не Америки, а именно своей страны — Венгрии.
В публикациях стенограммы разговора Путина и Орбана нет ничего, что может рассорить РФ и Венгрию.
Кремль трепетно относится к публикациям разговоров на высшем уровне и не симпатизирует попыткам предать их огласке.
Многие силы в ЕС и Брюсселе не хотели бы новой победы Орбана на выборах, они подыгрывают его оппонентам.
Профильные службы занимаются нормализацией работы интернета и VPN-сервисов в России.
Заключения по поводу ограничений в России работы интернета и VPN-сервисов должны давать специалисты. Мы, как пользователи, можем констатировать, что перебои со связью, с интернетом продолжаются, работает он нестабильно, разные ресурсы [работают нестабильно]
8 апреля Владимир Путин встретится с губернатором Ивановской области Воскресенским.