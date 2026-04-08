Песков ответил на публикацию стенограммы разговора Путина и Орбана

Во время телефонного разговора в октябре 2025 года Орбан рассказал Путину басню о мыши и льве, чтобы описать ценность взаимопомощи, писал Bloomberg со ссылкой на стенограмму их беседы. Как повествует басня, мышь освободила льва, пойманного в сеть, после того как лев ранее пощадил ее жизнь. Это вызвало смех Путина, было указано в стенограмме.