Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков ответил на публикацию стенограммы разговора Путина и Орбана

В стенограмме беседы президента Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, выдержки из которой опубликовал Bloomberg, нет ничего, что могло бы рассорить две страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

В стенограмме беседы президента Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, выдержки из которой опубликовал Bloomberg, нет ничего, что могло бы рассорить две страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что стенограмма показывает Орбана «с очень прагматичной точки зрения». «Я бы даже его воспринял как материал в поддержку Орбана», — добавил он и подчеркнул, что Москва не приветствует гласность для подобных разговоров.

Во время телефонного разговора в октябре 2025 года Орбан рассказал Путину басню о мыши и льве, чтобы описать ценность взаимопомощи, писал Bloomberg со ссылкой на стенограмму их беседы. Как повествует басня, мышь освободила льва, пойманного в сеть, после того как лев ранее пощадил ее жизнь. Это вызвало смех Путина, было указано в стенограмме.

Венгерский премьер в ходе разговора предложил помощь в урегулировании конфликта на Украине и упомянул возможность проведения саммита между США и Россией в Будапеште. Лидеры также обсудили энергетические и финансовые вопросы, включая блокировку Венгрией кредита Киеву в €90 млрд и продолжение импорта российской энергии на фоне постепенного отказа ЕС от российского сырья.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

